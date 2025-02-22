Трамп усомнился в наличии у Украины редкоземельных металлов

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения по поводу наличия у Украины редкоземельных элементов и их оценочной стоимости. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции Fox News.

По словам главы Белого дома, украинский президент Владимир Зеленский договорился с американской стороной о редкоземельных элементах и «прочем».

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«Кто знает, сколько стоят редкоземельные металлы, но, по крайней мере, это хоть что-то. Кто знает, сколько это стоит? Кто знает, есть ли они у них вообще? Но мы договорились о редкоземельных элементах и министр финансов (США Скотт Бессент. — «Газета.Ru») <...> поехал туда (в Киев. — «Газета.Ru»), и они даже не смогли приблизиться к заключению сделки», — сказал лидер Соединенных Штатов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы улучшить динамику прогресса.

21 февраля портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что Трамп поручил другому министру представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. По его данным, обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. Источник не раскрыл имя чиновника, который получил поручение Трампа. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

До этого Трамп предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и приехавший в Киев для заключения сделки Бессент уехал ни с чем.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.