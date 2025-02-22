В США впервые за 15 лет казнят расстрелом по просьбе самого заключенного

© Вечерняя Москва

Власти США в скором времени казнят заключенного методом расстрела — подобной практики не было в стране более 15 лет. Об этом сообщило американское издание Assoсiated Press.

При этом подобную меру пресечения выбрал сам заключенный, который был приговорен к высшей мере наказания за убийства.

Осужденного зовут Брэд Сигмон, он родом из штата Южная Каролина. 67-летний преступник будет первым в штате, кого казнили подобным образом. Процедура должна произойти уже 7 марта.

В издании отмечают, что с 1976 года лишь троих осужденных в США казнили методом расстрела — все три случая были в штате Юта.

По информации издания, осуществлять приговор будут трое добровольцев — специалисты будут стрелять с расстояния 4,6 метра. Самого преступника планируют привязать к стулу ремнями, а также надеть ему на голову капюшон и «установить мишень на сердце».

Мужчина решил отказаться от электрического стула по причине того, что тот «сожжет и сготовит его заживо».

Сигмон до смерти забил битой родителей своей бывшей девушки, после чего похитил ее саму. Именно из-за этого его и приговорили к смертной казни, передает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, в рамках которого в стране произошло возобновление смертной казни на федеральном уровне. Помимо этого, он предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.