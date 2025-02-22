Маск заявил, что Украина зашла слишком далеко в конфликте с РФ

Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя конфликт на Украине, заявил, что Киев зашел слишком далеко. Об этом он написал в соцсети X (заблокирована в РФ), осудив продолжение боевых действий.

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"Бесконечные смерти в окопах - это неправильно. У тех, кто продолжает это делать, нет ни эмпатии, ни мозгов", - поделился своим мнением Маск (цитата по РИА Новости).

Илон Маск «нашел» пропавшие деньги для Украины

По его словам, Владимир Зеленский осознает, что потерпит поражение с разгромным счетом на президентских выборах на Украине даже с учетом контроля над всеми СМИ страны.

"Его презирает народ Украины. Если бы Зеленский был действительно любим народом, он бы провел выборы", - добавил основатель компаний Tesla и SpaceX.

Американский лидер Дональд Трамп поступает правильно, когда игнорирует Зеленского, добавил Маск.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся к миру, который будет "независим от отвратительной, огромной машины взяточничества".

Ранее миллиардер заявил, что находящиеся на фронте украинские солдаты умирают "за самую большую коррупционную машину", которую он когда-либо видел в своей жизни.