Зеленский за день обзвонил шесть европейских лидеров

Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа за день провёл телефонные разговоры с шестью европейскими лидерами.

Зеленский за день обзвонил шесть европейских лидеров
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Об этом говорится в его Telegram-канале, где были опубликованы сообщения с информацией о телефонных разговорах Зеленского с европейскими лидерами.

В офисе Зеленского заявили, что Киев работает над соглашением с США

В частности, он созвонился с премьером Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, главой Чехии Петром Павелом, премьер-министрами Швеции и Словении Ульфом Кристерссоном и Робертом Голобом, а также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал принять телефонный звонок от Владимира Зеленского.

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