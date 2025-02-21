Принц Уильям раскритиковал британцев за критику Кейт Миддлтон после победы над раком. Об этом сообщает Geo.Tv.

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Принц Уильям оказался в ярости из-за критики в адрес Кейт Миддлтон. Он считает несправедливым, что принцесса Уэльская подвергается пристальному вниманию после тяжелого года, омраченного диагнозом рака. Принц Уильям особенно возмущен, что после всего, кто-то пытается заставить ее чувствовать себя плохо, или написать о том, как она совершила какую-то протокольную ошибку.

«Если Кейт захочет делиться подробностями о том, что на ней надето, это ее прерогатива, и точка», — сообщил инсайдер издания.

22 марта 2024 года Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. 9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения.

14 января Кейт Миддлтон посетила больницу Royal Marsden, в которой проходила лечение в течение 2024 года. Принцесса Уэльская официально объявила о ремиссии. Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.