Президент Польши планирует провести встречу с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда 22 февраля может провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Польское агентство печати.

«Президент Анджей Дуда встретится в субботу с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в материале со ссылкой на дипломатические источники.

Встреча может пройти либо в Белом доме, либо на Конференции консервативных политических действий, на которой должен выступить Трамп.

Другие подробности не уточняются.

Ранее кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил о готовности вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в контексте урегулирования украинского кризиса.