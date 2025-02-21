Президент Польши планирует провести встречу с Трампом

Президент Польши Дуда 22 февраля планирует провести встречу с Трампом
Президент Польши Анджей Дуда 22 февраля может провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщает Польское агентство печати.
«Президент Анджей Дуда встретится в субботу с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в материале со ссылкой на дипломатические источники.
Встреча может пройти либо в Белом доме, либо на Конференции консервативных политических действий, на которой должен выступить Трамп.
Другие подробности не уточняются.
Ранее кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил о готовности вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в контексте урегулирования украинского кризиса.