В офисе Зеленского заявили, что Киев работает над соглашением с США

Команды Украины и США работали над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но он все еще нуждается в доработке. Об этом сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает ТАСС.

Там отметили, что Киев и Вашингтон пока не достигли нужных Украине договоренностей в вопросе безопасности.

«Команды работали прошлой ночью до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые нужно доработать», — рассказали в офисе Зеленского.

Деталей о внесенных в документ изменениях не приводится.

Напомним, что соглашение, о котором идет речь, предусматривает передачу США прав на половину доходов от добычи украинских ископаемых, причем не только редкоземельных металлов, но и титана, урана, газа и нефти.