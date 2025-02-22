Президент США Дональд Трамп, похоже, выиграл торговое противостояние с Владимиром Зеленским, который "намерен сдаться" и подписать соглашение, предоставляющее Соединенным Штатам доступ к месторождениям критически важных минералов. Это ошеломляющая капитуляция со стороны Зеленского, который всего за несколько дней до этого сказал: "Я защищаю Украину, я не могу продать нашу страну", констатирует Daily Mail.

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Зеленский заявил в пятницу, что идет работа с США над заключением экономической сделки.

"Мы подпишем соглашение, надеюсь, в течение ближайшего довольно короткого периода времени", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, когда его спросили о сделке по природным ресурсам Украины.

Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких осведомленных источников, сообщила, что сделка близка к завершению и будет подписана в течение нескольких часов.

Это произошло после того, как Зеленский настолько разозлил Трампа во время переговоров, что американский лидер пригрозил полностью прекратить финансирование Украины, сообщает Axios. Зеленский, отмечают наблюдатели, по-видимому, окончательно сдался после переговоров с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и советника Трампа по национальной безопасности Майкла Уолтца.

Раскрыты подробности инициативы Трампа по украинским ресурсам

Президент США обвинил Зеленского в том, что он опоздал на встречу с Бессентом и был "груб", когда глава казначейства сделал первое предложение по полезным ископаемым 12 февраля. Зеленский вызвал еще больший гнев два дня спустя на встрече с Вэнсом и Рубио в Мюнхене, заявив, что не может одобрить сделку в одиночку.

В субботу, 15 февраля, Зеленский публично отверг сделку, назвав ее "не отвечающей интересам суверенной Украины". Всего три дня спустя политик стал еще более непредсказуемым, раскритиковав переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии, в которых он не участвовал, что заставило Трампа заявить, что Зеленскому доверяют всего 4 процента украинцев. Словесная война достигла апогея в среду, 19 февраля, когда Трамп в социальных сетях назвал Зеленского "диктатором".

Но когда ему стала грозить "черная метка", Зеленский пошел на попятную. Сделка, похоже, была заключена с помощью спецпосланника Трампа по Украине Кита Келлога, сообщает Politico.

Келлог и Зеленский встретились в Киеве 20 февраля, и последний заявил, что работа посланника "вселяет надежду".

"Я дал поручение работать быстро и очень толково", - сказал Зеленский.

По словам лиц, близких к правительству Украины, Келлог сыграл "ключевую роль" в заключении сделки благодаря своим комплиментарным высказываниям в адрес Зеленского и проведению с ним трех дней в Киеве.

Зеленский заявил, что Киев может подписать соглашение с США, ЕС и другими неназванными союзниками, которое позволит привлекать инвестиции и использовать природные ресурсы Украины. Однако ведущие аналитики и экономисты говорят, что в настоящее время на территории Украины нет коммерчески действующих редкоземельных рудников, а слова Зеленского насчет "богатых ресурсов" являются популистской бравадой. В конечном счете, Трамп попросту переиграл "посредственного успешного комика", как он назвал Зеленского 19 февраля.

Между тем

Анализ условий сделки, проведенный The Telegraph, свидетельствует о том, что, если условия проекта соглашения от 7 февраля 2025 года будут приняты Украиной, финансовые требования Трампа к Киеву составят более высокую долю украинского ВВП, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.