В Чехии заявили, что США вывели Европу из летаргического сна

Президент Чехии Петр Павел заявил, что недавние действия и заявления американской администрации стали сильным стимулом для Европы к самостоятельности. Об этом он сообщил в интервью изданию Deník N.

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По его словам, если целью США было пробудить Европу от летаргического сна, то эта цель достигнута. Павел подчеркнул необходимость для европейских стран быстро научиться самостоятельно принимать решения в сфере безопасности и действовать без постоянной опеки союзников за океаном.

«Если целью США было вывести Европу из летаргического сна, то им это удалось. И поскольку внимание США смещается на Тихоокеанский регион, мы должны как можно быстрее научиться самостоятельно принимать решения и действовать», — сказал Павел.

Он отметил, что хотя сотрудничество с США важно, Европа должна больше полагаться на собственные силы, признав изменчивость трансатлантических отношений.

Сегодня глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить давление на США в связи с заявлениями Дональда Трампа о ситуации на Украине.