Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом раньше российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Издание сообщает, что поводом для встречи может стать подписание соглашения по редкоземельным металлам. Источник Bloomberg заявил, что Зеленский надеется, что соглашение будет подписано в присутствии его и Трампа. Издание заключило, что завершенная сделка по доступу США к украинским ископаемым в обмен на гарантии безопасности стала бы ключевым элементом усилий администрации Трампа по прекращению конфликта. Также, по мнению авторов издания, сделка поможет преодолеть разрыв между Вашингтоном и Киевом, который возник за последнее время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие выгоды Украины для США. По его словам, дальнейшее спонсирование Соединенными Штатами конфликта на Украине было бы неверным решением из-за неэффективности этой помощи и коррупции.