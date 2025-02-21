Праправнук Бисмарка рассказал о реакции ЕС на сближение РФ и США

Евросоюз находится в состоянии шока из-за сближения России и США. Такое заявление сделал праправнук первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк, передает РЕН ТВ.

Он указал, что сближение РФ и США вызвало шок у ЕС и теперь там «не знают, что делать».

«Внутри него нет единства. И я считаю, что Германия, особенно ФРГ, могла бы быть лучшим примером того, как поставить дипломатию на первое место и сказать: "Давайте все сядем за стол переговоров"», — добавил Бисмарк.

При этом он считает, что с нынешней Еврокомиссией сделать это невозможно и Евросоюз ждут сложные времена. По словам Бисмарка, ЕС «срочно нужна дешевая энергия, нужен газ из РФ» и «личности, которые готовы говорить со всеми, чтобы вернуть нормальные отношения».

Он добавил, что в Германии есть политики, которые могли бы поговорить с Россией, но они «не осмеливаются выходить на первый план, потому что их тут же маргинализируют, называют "понимающими Путина" в негативном смысле и обвиняют в поддержке войны».