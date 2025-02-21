Бербок пригрозила Трампу разрывом связей

Глава МИД Германии Анналена Бербок пригрозила главе Белого дома Дональду Трампу разорвать связи с США на фоне высказываний американского лидера об украинском коллеге Владимире Зеленском и конфликте с Россией.

Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы, — сказала министр.

Сийярто обратился с призывом к Зеленскому

Ранее Бербок также раскритиковала Трампа за выпад в адрес Зеленского, отметив, что заявления американского политика абсурдны. Глава МИД обвинила хозяина Белого дома в том, что он лишь «строчит твиты», и не видит «реальный мир». Так она отреагировала на слова Трампа о том, что Зеленский является диктатором.