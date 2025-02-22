Папа Римский в критическом состоянии, ему сделали переливание крови

Папе Римскому Франциску сделали переливание крови, он находится в критическом состоянии.

«Состояние Папы Римского Франциска остается критическим... Понадобилась медпомощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, который также потребовал применения высокопоточной оксигенотерапии... Выявили тромбоцитопению... что потребовало переливания крови», — сообщила служба печати Святого престола.

Отмечается, что понтифик остаётся в сознании и провел день в кресле. Прогноз по его состоянию здоровья сдержанный.

До этого сообщалось, что папа Франциск, скорее всего, проведёт в больнице как минимум всю следующую неделю.

Папа Римский Франциск пропустил вторую проповедь подряд из-за болезни

Кроме того, кардинал Джанфранко Равази предположил, что Папа Римский может отречься от престола в связи с ухудшающимся здоровьем.