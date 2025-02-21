Сийярто обратился с призывом к Зеленскому

Владимир Зеленский должен вести себя скромнее и не забывать, что все еще находится у власти только благодаря поддержке со стороны США и стран Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов разногласия между украинским лидером и президентом США Дональдом Трампом.

По его мнению, Зеленскому следует вести "себя соответствующим образом", когда Украина "нуждается во внешней поддержке как в финансовом, так и в военном отношении".

"Будьте скромны и относитесь с уважением к тем, благодаря кому ваша страна пользуется такой поддержкой, а вы все еще находитесь на своем посту", - сказал глава венгерского МИД на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим танзанийским коллегой Махмудом Табитом Комбо.

Сийярто считает, что поведение Зеленского и украинского правительства в целом "во многих случаях оставляет желать лучшего".

"Они часто ведут себя так, как будто мы зависим от них, а не наоборот. [Нужно] уважительно отзываться о президенте США и уважительно разговаривать с ним, а кроме того, уважительно разговаривать с нами, европейцами", - считает глава МИД.

Пока же можно подумать, будто Зеленский возглавляет "страну, которая финансирует операции других стран и поставляет оружие в другие страны, но это не так", подчеркнул Сийярто. Он напомнил, что Украина "финансируется извне, ее военный потенциал поддерживается извне". "Ради этого почему бы не вести себя прилично", - сказал венгерский министр.

Он также отметил, что Венгрия "чрезвычайно рада успеху американо-российских переговоров". Сийярто выразил надежду, что эти переговоры приведут к урегулированию на Украине и "европейские либеральные лидеры" не будут мешать достижению такой договоренности.

В последние дни между Трампом и Зеленским произошел заочный обмен достаточно резкими критическими заявлениями. Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в срыве сделки по полезным ископаемым, а тот сказал в ответ, что американский лидер стал "жертвой российской дезинформации".