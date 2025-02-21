Трамп рассказал о решении Путина по Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал о решении своего российского коллеги Владимира Путина по Украине. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как передает журналист пула Белого дома Дженифер Джейкобс, Трамп считает, что Путин мог бы «получить всю Украину, если бы захотел». При этом Трамп отмечает, что российский президент все же решил заключить сделку.

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«Путин хочет заключить сделку. Ему не нужно её заключать, потому что Путин, если бы захотел, – он бы получил всю страну», — заявил Трамп.

При этом ранее Трамп также заявил, что на переговорах по Украине «не так уж важно» присутствие Зеленского, которого глава Белого дома обвинил в ведении «неумелых переговоров».