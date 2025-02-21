Союзники США скрывают разведданные от Вашингтона

Страны, входящие в число союзников США, разрабатывают способы ограничения доступа Вашингтона к разведывательной информации. Причиной таких мер стали опасения по поводу возможных утечек, которые, как считают источники, могут происходить при администрации нынешнего американского президента.

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«Их возможности ограничены... Тем не менее могут быть варианты добавить больше гарантий вокруг агентурной разведки, самой ценной и тщательно охраняемой информации, полученной в иностранных государствах от агентов, чьи жизни могут оказаться под угрозой в случае ее раскрытия», – говорится в сообщении издания Politico.

Европейские спецслужбы могут намеренно не раскрывать американским коллегам ключевые детали, которые позволили бы определить личности агентов или их местоположение.

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Несмотря на это, в Politico подчеркнули, что система обмена разведданными между США и их союзниками формировалась годами, и разорвать ее будет непросто. Однако, по словам бывшего сотрудника британской разведки MI6, еще во время первого президентского срока президента США представители спецслужб проявляли осторожность в передаче особо секретной информации.

Кроме того, экс-военный из Великобритании сообщил, что политическое доверие к США ослабевает, но на уровне взаимодействия с разведывательными структурами серьезных проблем пока не возникает.

Ранее стало известно, что в нескольких европейских странах были усилены меры безопасности вокруг российских дипломатических объектов.