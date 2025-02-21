Глава офиса Зеленского рассказал о разговоре с Уолцем

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во время телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолцем пытался «сблизить позиции» и сохранить «высокий уровень отношений» с Вашингтоном. Об этом он рассказал у себя в Telegram-канале.

Ермак указал, что в ходе разговора подчеркнул важность сохранения двустороннего сотрудничества и поддержания высокого уровня взаимоотношений между Украиной и США.

«Обменялись мнениями по сближению позиций в рамках двусторонних отношений между Киевом и Вашингтоном. В этом контексте отметил важность визита в страну спецпосланника президента США по урегулированию конфликта на Украине Кита Келлога», — написал он.

Также, по словам Ермака, он поблагодарил Уолца за поддержку, которую американский «народ оказывает Киеву в этот важный период».

Напомним, что Келлог прибыл в Киев утром 19 февраля. В рамках визита он провел встречи с Владимиром Зеленским, Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, главой МИД Украины Андреем Сибигой и председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.