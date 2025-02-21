Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Россию не виновной в начавшемся конфликте на Украине.

В интервью Fox News он обвинил в эскалации ситуации украинского президента Владимира Зеленского и 46-го президента США Джо Байдена.

Трамп утверждает, что слова обоих лидеров сыграли роль в обострении конфликта. Он подчеркнул, что несмотря на боевые действия, начатые более мощной стороной, Россию можно было «легко отговорить» и конфликт не должен был начаться.

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Трамп также выразил мнение, что обвинения в адрес России со стороны СМИ являются ложными.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по данным портала Axios, в администрации Трампа заявили, что военная помощь Вашингтона спасла Зеленского от гибели.