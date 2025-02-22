Bloomberg: Трамп считает присутствие Зеленского на переговорах необязательным

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News Radio, что считает присутствие Владимира Зеленского на переговорах об урегулировании конфликта на Украине необязательным.

«Я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно, если честно», — передаёт слова политика Bloomberg.

МИД Украины: Зеленский и Трамп готовят встречу

Как отметил глава Белого дома, Зеленский в течение трёх лет проводил встречи и «до сих пор не смог положить конец конфликту».

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше российского президента Владимира Путина.

Также американский лидер заявлял, что примет телефонный звонок от Зеленского.