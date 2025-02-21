Трамп оценил необходимость присутствия Зеленского на мирных встречах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах по Украине «не так уж важно» присутствие Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Такие слова Трампа передает репортер телекомпании CBS Дженнифер Джейкобс. Согласно мнению американского президента, Зеленский может и не присутствовать на переговорах по украинскому конфликту.

«Я не думаю, что ему так уж важно присутствовать на встречах», — передает слова Трампа Джейкобс.

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Помимо этого, Трамп также заявил, что Зеленский проделал плохую работу по части переговорного процесса. Как пояснил Трамп, Зеленский ведет переговоры «без карт в рукаве».

«Я наблюдал за ним в течение многих лет, и я наблюдал, как он ведет переговоры, не имея карт в рукаве. У него нет карт в рукаве», — заявил Трамп.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп недоволен Зеленским.