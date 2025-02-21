Советник Трампа заявил о готовности Зеленского подписать сделку с США

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет сделку по минералам с США, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Его цитирует РИА Новости.

«Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в очень скорой перспективе, и это хорошо для Украины. Что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами?» — сказал чиновник.

Представитель властей США впервые за неделю позитивно отозвался о Зеленском

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на имеющийся в распоряжении текст документа написала, что США планируют экономическую колонизацию Украины по окончании конфликта с Россией.