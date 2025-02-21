В Раде заявили, что Киеву придется считать каждую копейку без западных денег

Украине придется «считать каждую копейку» и перейти к тотальной экономии в связи с отсутствием гарантий дальнейшего финансирования со стороны США и Европы. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

По его словам, сейчас Украина находится «в периоде наивысшей турбулентности с марта 2022 года», поскольку поддержка Киева, в том числе финансовая, не гарантирована стратегическим партнером.

«Это оказывает влияние и на ЕС, где начинаются некоторые неприятные для нас политические дискуссии. Что это означает в финансовой политике? Все просто: считать каждую копейку. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 миллиардов долларов не на год, а на три года. Тотальная детенизация и экономия — это то, что сейчас нужно», — написал Гетманцев.

Кроме того он призвал Киев «вычистить воров из власти» и ввести военную цензуру расходов, а обычных граждан — «повзрослеть и прекратить уклоняться от налогов».