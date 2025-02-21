Представитель властей США впервые за неделю позитивно отозвался о Зеленском

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог прокомментировал переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х (ранее Twitter; заблокирована в РФ).

"Долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и положительные дискуссии с Зеленским", - написал Келлог, также наградив украинского политика парой хвалебных эпитетов.

По данным издания "Страна.ua", на встрече обсуждалась сделка Украины с США по месторождениям полезных ископаемых, которая стала одним из камней преткновения в отношениях между властями обеих стран.

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При этом нынешнее заявление Келлога - первое с начала недели упоминание Зеленского в позитивном контексте от представителя американской администрации. До этого и сам Трамп, и все ключевые члены его команды, в основном, жестко критиковали украинские власти и выдвигали в их адрес разные обвинения.

Обратившие на смену тона американцев украинские СМИ полагают, что причиной тому может быть либо достижение договоренности по сделке о месторождениях, либо Келлог выступает в роли "доброго полицейского" по сравнению с остальной командой Трампа.

Сам Зеленский накануне также опубликовал хвалебный пост о разговоре с Келлогом и выразил благодарность США за всю оказанную Киеву помощь.