Сийярто напомнил Бербок о ее «повороте на 360°» после слов о помощи Киеву

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова немецкой коллеги Анналены Бербок, которая сказала о пакете помощи Украине в €700 млрд. Он заметил, что политик уже доказывала свою способность к «чудесам математики».

По его словам, Бербок является одним из наиболее убеждённых провоенных политиков в ЕС.

«В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это определённо заслуживает уважения», — процитировало Сийярто РИА Новости.

Он подчеркнул, что власти Венгрии не поддержат никаких решений Евросоюза о продолжении украинского конфликта.

Ранее политик предупреждал, что его страна не станет голосовать за продление антироссийских санкций 24 февраля.