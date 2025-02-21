На Западе дали неожиданный совет Зеленскому

Владимиру Зеленскому следует согласиться на сделку по редкоземельным металлам, чтобы наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Politico сообщили представители Белого дома, передает ТАСС.

По их словам, «едкие нападки» Трампа в адрес Киева связаны с недовольством США из-за нежелания Украины идти на сделку по редкоземельным металлам. Представители Белого дома отметили, что «жесткая тактика американского главы вызвала гнев и шок в Киеве, однако именно он первым предложил команде нового лидера Соединенных Штатов заключить сделку».

«Союзники Украины в Вашингтоне говорят, что у Зеленского есть возможность спасти отношения с президентом Трампом, но это зависит от принятия предложенной США сделки по редкоземельным металлам, которую Киев до сих пор игнорирует», — добавили они, подчеркнув, что Украина должна «действовать быстро», если хочет заключить соглашение.

Напомним, что на прошлой неделе глава Минфина США Скотт Бессент передал Зеленскому в Киеве текст соглашения о полезных ископаемых. Однако он не стал его подписывать, вместо этого передав американцам текст со своими правками. Отказ Зеленского от подписания соглашения привел к ухудшению отношений между Вашингтоном и Киевом.