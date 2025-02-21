Глава Гагаузии обратилась с призывом к Трампу

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу с призывом прекратить оказание финансовой помощи правящему в Молдавии режиму Майи Санду.

«Уважаемый мистер Трамп, как башкан Гагаузии, я прошу вас прекратить любую поддержку преступного режима PAS (Партия «Действия и солидарность». — RT) и Майи Санду в Республике Молдова», — написала Гуцул на своей странице в соцсети X.

Своё сообщение она сопроводила письмом, в котором попросила поддержать проведение честных парламентских выборов, которые пройдут в 2025 году.

Кроме того, она подчеркнула, что финансовая помощь на деньги американских налогоплательщиков для реализации важных проектов в Молдавии растрачивается, а правительство «ворует эти деньги» для «финансирования фейковых новостей».

В начале февраля Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва. После дополнительного осмотра её отпустили.