Страны ЕС назвали неудачниками за столом на переговорах «больших парней»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал страны Европейского союза (ЕС) неудачниками за столом переговоров «больших парней». Свое мнение он высказал в ходе выступления с речью о планах на грядущий год, передает РИА Новости.

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«Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди неудачника. Если не находишь, то знай, что это ты», — сыронизировал политик.

Комментируя недавнюю встречу лидеров европейских стран в Париже и их стремление стать частью переговорного процесса по Украине, Орбан добавил, что представители Европы смогут присутствовать там лишь в качестве лакеев.

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Ранее венгерский премьер предрек Украине судьбу буферной зоны между НАТО и Россией.