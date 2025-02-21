У Эрдогана появился конкурент

Представляющий Народно-республиканскую партию Турции мэр Стамбула Экрем Имамоглу подал заявку на участие в праймериз по выдвижению кандидата на президентских выборах, сообщает телеканал NTV. Политик собрал необходимое число подписей членов партии.

По данным СМИ, мэр Стамбула заручился поддержкой более 100 партийных избранников при минимуме в 20 подписей. За то, чтобы Имамоглу участвовал во внутрипартийных праймериз, также высказались 21 градоначальник от НРП. Голосование запланировано на 23 марта.

Имамоглу считают наиболее вероятным кандидатом, как и мэра Анкары Мансура Яваша. Но последний отказался от участия в праймериз, назвав основной повесткой для оппозиции ситуацию в экономике.

Имамоглу занимает пост мэра Стамбула с 2019 года. Он успешно переизбрался в марте 2024 года. Ранее прокуратура Стамбула направила в суд обвинительное заключение в адрес политика за резкие высказывания в адрес прокурора. Имамоглу грозит до семи лет лишения свободы. Расследование в отношении мэра началось в конце января. Следователи увидели в словах Имамоглу оскорбления и угрозы в адрес членов семьи прокурора.