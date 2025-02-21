Союзники США намерены скрыть детали данных разведки от Трампа

Союзники Соединённых Штатов ищут способы скрыть детали данных разведки от администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico.

«Союзники США, которые регулярно делятся разведданными с Соединёнными Штатами, ищут способы защиты совершенно секретной информации от, как они ожидают, довольно склонной к утечкам администрации Трампа, но их возможности ограничены», — говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что союзники Вашингтона обеспокоены тем, что разглашение секретной информации администрацией Трампа будет продолжаться и во время его второго президентского срока.

В то же время издание подчёркивает, что Вашингтон часто даёт больше информации, чем получает, а разведка США и Европы часто проводят совместные операции по сбору разведданных, поэтому осуществить это будет непросто. Например, планируется внедрить дополнительные меры по охране личных данных агентов.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок пригрозила США разрывом связей на фоне критических высказываний Дональда Трампа о Владимире Зеленском.