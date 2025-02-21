В Испании отреагировали на слова Трампа об Украине
Власти Испании были потрясены словами президента США Дональда Трампа об Украине. Об этом заявила глава Минобороны королевства Маргарита Роблес, передает РИА Новости.
Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. Позже американские СМИ со ссылкой на западных чиновников сообщили, что Вашингтон выступает против использования в новом коммюнике G7 формулировки «агрессор» и других подобных выражений в отношении РФ.
«Мы потрясены речью Трампа об Украине. Удивительно, что теперь в слегка бредовой конторсии он захотел переписать историю, которую невозможно переписать», — прокомментировала Роблес слова о сближении позиций США и России по конфликту.
При этом она не уточнила, какую именно речь Трампа имеет в виду.
По словам Роблес, ЕС сохраняет «твердую и непреклонную поддержку Украины», поскольку от исхода конфликта зависят основы европейской интеграции. Она добавила, что на следующей неделе премьер-министр Испании Педро Санчес посетит Киев в знак поддержки.
Также глава Минобороны королевства раскритиковала оппозиционную правую Народную партию за отсутствие единства по вопросам внешней политики с действующими властями.