На Украине объяснили цель заявлений Трампа о Зеленском

Заявления президента США Дональда Трампа с критикой в адрес украинского лидера Владимира Зеленского делаются с целью оказания давления на него. Об этом сообщил политолог Руслан Бортник, передает «Страна.ua»

По его словам, на Зеленского оказывается давление в связи с требованием провести президентские выборы. Он добавил, что таким образом Трамп намекает, что президент Украины может потерять власть в своей стране. Второй целью Трампа политолог назвал стремление ухудшить репутацию украинского президента на Западе. Таким образом, считает Бортник, президент США пытается уменьшить влияние Зеленского на ситуацию и лишить его возможности требовать чего-то от западных политиков, вынуждать которых делать определенные действия Зеленский умеет неплохо.

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«Не исключаю, что этот прием Трамп взял из бизнеса, где принято при выбивании лучших условий сделки всячески давить на партнера. Но Трамп заинтересован в соглашении, поэтому будем смотреть на итоговый результат», — заключил политолог.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа. По его словам, говорить о том, что Трамп находится «в пузыре дезинформации», было неправильным.