Президент Литвы призвал Европу удвоить расходы на оборону

Европа должна вдвое больше средств выделять на оборонные нужды. С таким заявлением выступил перед журналистами президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я согласен с упреками США в том, что сегодня бремя расходов по бюджету НАТО, когда на США приходится львиная доля, поделено не по справедливости, поэтому Европа должна по меньшей мере вдвое увеличить в этом свое участие", - сказал он.

В госбюджете на 2025 год на оборону Литвой выделены рекордные €2,5 млрд, что составляет 3,03% ВВП (год назад 2,75% ВВП). При этом правительство одновременно увеличило на €800 млн лимит кредитов, которые разрешено взять от имени государства. В результате этих займов уже в текущем году оборонные расходы могут достигнуть 4% ВВП.

Госсовет обороны Литвы под руководством президента Науседы в середине января решил, что в период с 2026 года по 2030 год на оборону должно выделяться от 5% до 6% ВВП, но источники финансирования не указал. Ведется их поиск.