Пока вы не уснули: Путин о возвращении иностранных компаний в РФ и заявление Шольца об Украине

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Путин высказался о возвращении иностранных компаний в Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил о стимулирующей роли санкций и отметил, что в России научились выращивать даже бананы. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.

Путин отметил, что внешние проблемы и санкции сыграли роль стимула для науки и бизнеса РФ. Президент рассказал, что компании РФ все чаще обращаются к российским ученым, получают помощь, при этом отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных.

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Шольц сделал заявление об отправке европейских войск на Украину

© Zuma/TACC

Вопрос отправки войск европейских стран на Украину открыт, так как до урегулирования конфликта еще далеко. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.

«Мы все еще далеки от прекращения огня, и совершенно неизвестно, будут ли это международные войска, войска ООН или что-то еще, что может сыграть там роль, и произойдет ли это вообще», — канцлер.

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Евросоюз анонсировал «важный сигнал» по Украине на 24 февраля

Еврокомиссия обсуждает «важный сигнал» по обороне Украины, о котором ЕС объявит 24 февраля, в третью годовщину начала СВО. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает агентство Reuters.

«Мы обсуждаем в рамках Еврокомиссии важный сигнал о поддержке Украины, который будет объявлен в годовщину (начала СВО. – прим. ред.)», — отметил он.

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В зоне СВО между истребителями ВКС России и F-16 произошел ракетный бой

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине Воздушно-космические силы (ВКС) России выступили против украинских истребителей F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ракетный бой произошел на дальней дистанции. Согласно предварительной информации, со стороны России потерь нет, точных данных о потерях противника пока нет.

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Чем грозит Прибалтике отключение от энергосистемы РФ

После выхода стран Балтии из совместной энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) на территории этих входящих в Евросоюз стран могут остановиться энергоемкие производства. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РИА Новости.

В качестве примера издание приводит эстонский деревообрабатывающий завод Estonian Cell, финансовый директор которого Меэлис Кузьма объяснил остановку работы нерентабельностью из-за повышения цен на электроэнергию.

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Сбер назвал ключевые слова мошенников

Мошенники чаще всего используют такие слова-маркеры, как «вернем украденные деньги», «получишь вознаграждение» или «спасаешь родственников», чтобы вынудить человека совершить нападение на социальные и административные объекты, рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Также злоумышленники могут обещать прекратить уголовное преследование в отношении человека или его родственников, попытаться убедить, что речь идет о специальной операции правоохранителей.

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ВОЗ прокомментировала сообщения о новом коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала дополнительных сообщений о новом коронавирусе, выявленном в китайской лаборатории. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.

«У нас нет дополнительной информации по интересующему вас вопросу», — заявил он.

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Певица Валерия решила уйти со сцены

Народная артистка России Валерия приняла решение уйти со сцены. Об этом заявил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Пятым каналом.

По словам медиаменеджера, последний концерт певицы состоится в ближайшие три года. Он отметил, что исполнительница задумывалась об этом еще в период пандемии коронавируса.

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«Я знала, что сопьюсь»: уехавшая Хаматова пожаловалась на жизнь в России

Уехавшая актриса Чулпан Хаматова заявила, что спилась бы в России. Об этом сообщает Telegram-канал Абзац.

Чулпан Хаматова уже несколько лет не живет в России, где построила успешную карьеру. Несмотря на то, что за границей она не пользуется спросом, Чулпан не жалеет об отъезде. По словам знаменитости, она знала: если не уедет, то «потеряет себя» или сопьется. Хаматова не скрывает: ей не нравилась жизнь в России.

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Момент аварии с Aurus Senat возле Красной площади попал на видео

Момент ДТП с автомобилем министерства сельского хозяйства Aurus Senat в центре Москвы попал на видео, пишет Telegram-канал Mash.

О том, что премиальный автомобиль Aurus Senat стал участником аварии в столице, в результате которой пострадал один человек, сообщил канал сегодня утром. ДТП произошло на улице Воздвиженка. Его участниками, помимо Aurus Senat, стали еще два Mercedes (S-класс и GLS-класс), говорилось в публикации. Позднее стало известно, что в салоне седана находилась министр СХ Оксана Лут. Как стало известно, она не пострадала.

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