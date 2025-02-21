Пока вы не уснули: Путин о возвращении иностранных компаний в РФ и заявление Шольца об Украине
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Путин высказался о возвращении иностранных компаний в Россию
Президент РФ Владимир Путин заявил о стимулирующей роли санкций и отметил, что в России научились выращивать даже бананы. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости.
Путин отметил, что внешние проблемы и санкции сыграли роль стимула для науки и бизнеса РФ. Президент рассказал, что компании РФ все чаще обращаются к российским ученым, получают помощь, при этом отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных.
Шольц сделал заявление об отправке европейских войск на Украину
Вопрос отправки войск европейских стран на Украину открыт, так как до урегулирования конфликта еще далеко. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.
«Мы все еще далеки от прекращения огня, и совершенно неизвестно, будут ли это международные войска, войска ООН или что-то еще, что может сыграть там роль, и произойдет ли это вообще», — канцлер.
Евросоюз анонсировал «важный сигнал» по Украине на 24 февраля
Еврокомиссия обсуждает «важный сигнал» по обороне Украины, о котором ЕС объявит 24 февраля, в третью годовщину начала СВО. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает агентство Reuters.
«Мы обсуждаем в рамках Еврокомиссии важный сигнал о поддержке Украины, который будет объявлен в годовщину (начала СВО. – прим. ред.)», — отметил он.
В зоне СВО между истребителями ВКС России и F-16 произошел ракетный бой
В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине Воздушно-космические силы (ВКС) России выступили против украинских истребителей F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Ракетный бой произошел на дальней дистанции. Согласно предварительной информации, со стороны России потерь нет, точных данных о потерях противника пока нет.
Чем грозит Прибалтике отключение от энергосистемы РФ
После выхода стран Балтии из совместной энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) на территории этих входящих в Евросоюз стран могут остановиться энергоемкие производства. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РИА Новости.
В качестве примера издание приводит эстонский деревообрабатывающий завод Estonian Cell, финансовый директор которого Меэлис Кузьма объяснил остановку работы нерентабельностью из-за повышения цен на электроэнергию.
Сбер назвал ключевые слова мошенников
Мошенники чаще всего используют такие слова-маркеры, как «вернем украденные деньги», «получишь вознаграждение» или «спасаешь родственников», чтобы вынудить человека совершить нападение на социальные и административные объекты, рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.
Также злоумышленники могут обещать прекратить уголовное преследование в отношении человека или его родственников, попытаться убедить, что речь идет о специальной операции правоохранителей.
ВОЗ прокомментировала сообщения о новом коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала дополнительных сообщений о новом коронавирусе, выявленном в китайской лаборатории. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.
«У нас нет дополнительной информации по интересующему вас вопросу», — заявил он.
Певица Валерия решила уйти со сцены
Народная артистка России Валерия приняла решение уйти со сцены. Об этом заявил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Пятым каналом.
По словам медиаменеджера, последний концерт певицы состоится в ближайшие три года. Он отметил, что исполнительница задумывалась об этом еще в период пандемии коронавируса.
«Я знала, что сопьюсь»: уехавшая Хаматова пожаловалась на жизнь в России
Уехавшая актриса Чулпан Хаматова заявила, что спилась бы в России. Об этом сообщает Telegram-канал Абзац.
Чулпан Хаматова уже несколько лет не живет в России, где построила успешную карьеру. Несмотря на то, что за границей она не пользуется спросом, Чулпан не жалеет об отъезде. По словам знаменитости, она знала: если не уедет, то «потеряет себя» или сопьется. Хаматова не скрывает: ей не нравилась жизнь в России.
Момент аварии с Aurus Senat возле Красной площади попал на видео
Момент ДТП с автомобилем министерства сельского хозяйства Aurus Senat в центре Москвы попал на видео, пишет Telegram-канал Mash.
О том, что премиальный автомобиль Aurus Senat стал участником аварии в столице, в результате которой пострадал один человек, сообщил канал сегодня утром. ДТП произошло на улице Воздвиженка. Его участниками, помимо Aurus Senat, стали еще два Mercedes (S-класс и GLS-класс), говорилось в публикации. Позднее стало известно, что в салоне седана находилась министр СХ Оксана Лут. Как стало известно, она не пострадала.