Украинские военкомы похитили священника УПЦ

Сотрудники украинского военкомата похитили священника Овручско-Коростенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла Кушнирчука. Об этом сегодня со ссылкой на жену священника сообщил Союз православных журналистов.

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По данным союза, похищение клирика Овручской епархии УПЦ произошло утром 19 февраля.

«Отца Павла вначале завезли на Черниговское направление, а потом привезли в Житомир», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале союза.

По словам жены, в ту же ночь Павла Кушнирчука увезли из Житомира.

«Куда не знаю. На связь не выходит после того, как сел в автобус», - рассказала Наталья Кушнирчук.

Напомним, что до 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией, а летом 2024 года был принят закон, позволяющий запретить ее деятельность в стране. В храмах и епархиях по Украине проводились обыски. Некоторым иерархам были предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности». Кроме того сотни православных храмов УПЦ силой захватили представители Православной церкви Украины при поддержке властей.