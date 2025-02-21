Украинские военкомы похитили священника УПЦ
Сотрудники украинского военкомата похитили священника Овручско-Коростенской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла Кушнирчука. Об этом сегодня со ссылкой на жену священника сообщил Союз православных журналистов.
По данным союза, похищение клирика Овручской епархии УПЦ произошло утром 19 февраля.
«Отца Павла вначале завезли на Черниговское направление, а потом привезли в Житомир», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале союза.
По словам жены, в ту же ночь Павла Кушнирчука увезли из Житомира.
«Куда не знаю. На связь не выходит после того, как сел в автобус», - рассказала Наталья Кушнирчук.
Напомним, что до 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией, а летом 2024 года был принят закон, позволяющий запретить ее деятельность в стране. В храмах и епархиях по Украине проводились обыски. Некоторым иерархам были предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности». Кроме того сотни православных храмов УПЦ силой захватили представители Православной церкви Украины при поддержке властей.