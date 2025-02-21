На Украину продолжает поставляться западное оружие, хотя темпы за последнее время замедлились. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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По его словам, вооружение доставляется в город Жешув в Польше, ставший логистическим хабом, после чего его отправляют на Украину. Рогов сообщил, что пока не знает, из каких стран поступает вооружение. При этом он отметил, что темпы поставок в сравнении с прошлым годом замедлились.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что поставки оружия Украине замедляются. По его словам, это происходит из-за истощения запасов.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об использовании западного оружия террористами по всему миру. По его словам, в Европе такая политика уже привела к терактам против трубопроводов «Северный поток».