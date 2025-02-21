Украина предложит США свою версию соглашения по недрам

После визита спецпредставителя США Кита Келлога в Киев Украина работает над новой версией соглашения по добыче редкоземельных металлов. О готовности Киева предложить Вашингтону свою версию документа по недрам сообщает со ссылкой на источники телеканал ABC.

© Lenta.ru

«Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над обновленным соглашением между Украиной и Соединенными Штатами, согласно которому Украина согласится передавать США доходы от некоторых наиболее ценных ресурсов Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что документ все еще находится в процессе разработки, однако отдельные части уже были показаны представителям США.

Келлог прибыл с визитом в Киев 19 февраля. Перед началом переговоров стороны решили отменить запланированную совместную пресс-конференцию. Позднее стало известно, что отмена пресс-конференции была инициативой Вашингтона.