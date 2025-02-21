В Белом доме Зеленского назвали созданным США монстром

Неназванный чиновник администрации США заявил Axios, что Владимир Зеленский - «монстр, которого создали американцы». Опрошенные изданием сотрудники Белого дома считают, что Зеленский слишком привык к поддержке и начал «перегибать палку».

Зеленский так сильно разозлил Дональда Трампа своими последними заявлениями, что президент США был на грани прекращения американской военной поддержки Украины, заявили Axios три осведомленных американских чиновника.

«Зеленский - актер, совершивший типичную ошибку актера: он начал думать, что он тот персонаж, которого играет на ТВ. <…> Он был бы под землей, если бы не те миллионы, которые мы потратили, и ему нужно уйти со сцены прямо со всей этой драмой», - заявил неназванный сотрудник Белого дома.

«Мы создали монстра в лице Зеленского», - заявил другой чиновник, добавив, что европейцы дают Зеленскому «ужасные советы.

По мнению Белого дома, Зеленский слишком привык к открытой поддержке Украины бывшим президентом США Джо Байденом и к позитивным публикациям в прессе, которые это сопровождали, поэтому он «перегнул палку».

В целом шесть чиновников администрации рассказали изданию, что за последние дни произошло пять инцидентов, которые разозлили Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. В совокупности Зеленский «показал, как не следует пытаться заключить сделку». Речь идет об инцидентах, связанных с отказом Зеленского от сделки по редкоземельным металлам и с его спорами с Трампом.

На этой неделе Трамп и Зеленский начали вести заочный спор. Трамп заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента. Президент США намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США.

Зеленский назвал слова Трампа дезинформацией. Также он опроверг заявления Трампа, что Штаты передали Украине 500 миллиардов долларов помощи. Зеленский назвал «несерьезным разговором» предложение команды Трампа предоставить США доступ к половине украинских минералов.

Трамп в ответ назвал Зеленского «имевшим скромный успех комедиантом», «диктатором без выборов» и посоветовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны». Макрон прокомментировал заявления Трампа, общаясь с пользователями соцсетей.