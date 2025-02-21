Барак и Мишель Обама начали делить многомиллионное состояние перед разводом

Слухи о разводе экс-президента США Барака Обамы и его жены Мишель на самом деле не являются слухами — пока что еще супруги «активно делят» свое состояние, которое оценивается в 70 млн долларов. Об этом в своем эксклюзивном материале сообщает Radar Online.

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По данным источников портала, Обамы хотят уладить все свои имущественные отношения до того, как им придется публично заявить о своем расставании. Анонсировать расторжение брака, как утверждается, они планируют в конце текущего года.

«Они хотят, чтобы все было улажено заранее. Меньше всего им нужна отвратительная тяжба с кучей неприятных юридических документов», — рассказал один из инсайдеров.

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Некоторые полагают, что последнюю и самую значительную трещину союз Барака и Мишель дал после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

До этого Обама-муж якобы убеждал Обаму-жену баллотироваться на этот пост после снятия кандидатуры демократа Джо Байдена — но она отказалась от этого и решила реализовывать свои амбиции в Голливуде.

Ранее Эррол Маск раскрыл, что Барак Обама на самом деле женат на мужчине.