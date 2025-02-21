Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Зеленский является «легитимным» и «избранным президентом свободной системы». Об этом сообщает Franceinfo.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента. Президент США намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США. Зеленский назвал слова Трампа дезинформацией.

Американский президент в ответ назвал Зеленского «имевшим скромный успех комедиантом», «диктатором без выборов» и посоветовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны». Макрон прокомментировал заявления Трампа, общаясь с пользователями соцсетей.

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«Мы не можем проводить выборы в стране, находящейся под действием военного положения. Как вы думаете, в такой же ситуации нам было бы здорово проводить выборы [во Франции]?» - сказал Макрон.

Он усомнился, что можно организовать президентские или парламентские выборы в стране, «откуда бежали миллионы жителей, а еще несколько миллионов были мобилизованы». Макрон подчеркнул, что «прочный мир» является необходимым условием для выборов.