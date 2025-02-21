В США заявили о желании Трампа полностью прекратить помощи Украине из-за ярости

Президент Украины Владимир Зеленский настолько вызвал ярость у американского лидера Дональда Трампа своей критикой переговоров с Россией, что он хотел полностью прервать военную помощь. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Шесть чиновников администрации рассказали Axios, что за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые разозлили Трампа, вице-президента Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и [советника по национальной безопасности Майка] Уолтца. В совокупности, сказал один чиновник администрации, Зеленский показал, как не следует делать "искусство сделки"», — отмечается в материале портала.

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