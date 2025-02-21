Спецпосланник Трампа рассказал о дружбе с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что у него сложились «дружеские отношения» с президентом России Владимиром Путиным, пишет "Коммерсант".

По его словам, в том числе за счет этого удалось договориться об освобождении американца Марка Фогеля. На инвестиционном форуме в Майами Стив Уиткофф рассказал о поездке в Москву в середине февраля, по итогам которой был освобожден Марк Фогель.