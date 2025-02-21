Названа главная «загвоздка» в проведении выборов на Украине

Проведение выборов на Украине ничего не изменит, потому что политический режим все равно сохранится. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал социолог Евгений Копатько.

По мнению эксперта, политический режим установился после переворота на Украине в 2014 году. Новые власти «зачистили всех», из-за чего радикально сменить курс Киева некому.

«В условиях военных действий на Украине какое инакомыслие возможно? Какой вы видите плюрализм действий? Ну хорошо, поменяете Зеленского — вы хотите сохранить эту структуру? Не рассыплется страна, вы просто сохраните этот режим, понимаете, то есть сохраните преемственность. Вот в чем загвоздка», — заявил Копатько.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Владимира Зеленского составляет всего четыре процента. Он намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США.