Более 600 палестинских заключенных выйдут из тюрем Израиля 22 февраля

Не менее 602 палестинских заключенных, включая 50 человек, приговоренных к пожизненным срокам, выйдут из израильских тюрем 22 февраля в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил аффилированный с движением ХАМАС офис по делам заключенных.

"В рамках сделки [с Израилем] 22 февраля на свободу выйдут 50 приговоренных к пожизненному заключению, 60 человек, осужденных на длительные тюремные сроки, 47 арестованных повторно и 445 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса.