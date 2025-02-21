Парламент Болгарии запретил отправку военных на Украину

Парламент Болгарии принял решение не вносить фразы с осуждением «агрессии» России в новую декларацию, ограничивающую возможность отправки болгарских военных на Украину. Об этом сообщает издание Sofia Globe.

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В декларации говорится о том, что болгарские войска не могут участвовать в военных действиях на Украине. Исключениями могут быть лишь случаи, предусмотренные союзническими обязательствами страны в НАТО и других международных организациях.