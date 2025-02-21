Идея о сделке по редкоземельным металлам президента Украины Владимира Зеленского с США не обсуждалась в Соединенных Штатах, так как у Украины нет больших запасов ископаемых. Об этом написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, в Киеве придумали план, согласно которому президент США Дональд Трамп будет закупать у Украины редкоземельные металлы в обмен на гарантии безопасности страны. Гончаренко добавил, что когда в США поняли, что больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у Украины нет, то «начали требовать то, что на самом деле есть». Депутат задался вопросом, зачем в таком случае Зеленский сделал это предложение. Он добавил, что Киев и так получал финансовую помощь из США, за что следовало быть благодарными.

«Не надо было говорить о триллионах, которых у нас нет. Это — ложь. А теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил? И теперь получается, что мы все стали заложниками амбиций одного человека», — заключил парламентарий.

Он также заявил, что «на карту поставлено не только будущее нашей нации, но и жизнь миллионов людей» из-за того, что Трамп сказал, что у Зеленского поддержка среди населения в районе 4 процентов.

Ранее американский бизнесмен и глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Зеленский должен провести выборы на Украине, поскольку в противном случае он является диктатором.