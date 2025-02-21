Вопрос отправки войск европейских стран на Украину открыт, так как до урегулирования конфликта еще далеко. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.

«Мы все еще далеки от прекращения огня, и совершенно неизвестно, будут ли это международные войска, войска ООН или что-то еще, что может сыграть там роль, и произойдет ли это вообще», — канцлер.

Шольц подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) должен оказывать военную и экономическую помощь Киеву даже после окончания вооруженного конфликта. По его словам, Вооруженные силы Украины должны стать «сильной армией».

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

Ранее депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александер Зелль заявил, что ЕС тратит слишком много ресурсов на украинский конфликт и Брюсселю надо задуматься над урегулированием этой ситуации. Он подчеркнул, что он не верит в возможность Украины одержать успех в вооруженном конфликте и ей необходимо смириться с текущими реалиями в зоне боевых действий.