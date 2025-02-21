Новый пакет помощи ЕС Украине будет представлен 24 февраля в Киеве

Новый пакет европейской помощи Украине будет представлен 24 февраля в ходе визита Еврокомиссии в Киев, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, отказавшись комментировать заявления, что его объем якобы "достигнет сотен миллиардов евро".

По его словам, Еврокомиссия "обсуждает все возможности послать сильный сигнал", она продолжает "стоять с Украиной независимо от того, что делают другие страны". Он полагает, что "хорошей возможностью послать этот сигнал станет в понедельник годовщина начала конфликта".

"Что касается размера этой помощи, называются разные цифры, до сотен миллиардов, но я пока не готов говорить об этом, чтобы не создавать ложных ожиданий, давайте дождемся понедельника", - заключил Кубилюс.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее анонсировала визит в Киев Еврокомиссии почти в полном составе 24 февраля.