В Газе начался очередной этап освобождения израильских заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС передало двух израильских заложников Тала Шохама и Авера Мегисто Красному Кресту.

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Об этом сообщает Reuters.

«По информации, предоставленной Красным Крестом, им были переданы двое заложников и они направляются к силам Армии обороны Израиля и ИГИЛ (организация запрещена в России) в секторе Газа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, израильская сторона готова принять дополнительных заложников, которые в ближайшее время должны быть переданы Красному Кресту.

До этого в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили о получении списка заложников, которых освободят из сектора Газа 22 февраля в рамках сделки с ХАМАС. Накануне стало известно, что в перечень заложников вошли шесть граждан Израиля.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.