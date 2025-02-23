В Газе начался очередной этап освобождения израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа на фоне задержки в вопросе освобождения палестинских заключенных. Об этом сообщил представитель движения Абдель Латиф аль-Кануа. Он призвал оказать давление на Израиль для корректного выполнения условий соглашения и освобождения заключенных «без задержек».

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«То, что Израиль до сих пор не выполнил свои обязательства по освобождению наших заключенных, является грубым нарушением соглашения», — написать аль-Кануа в Telegram-канале ХАМАС.

Израильская сторона заявила, что якобы «внесла коррективы в список подлежащих освобождению заключенных» касаемо 50 человек.

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово «одним махом» освободить всех израильских заложников ради постоянного перемирия и прекращения огня.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС освободило еще трех израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Напомним, 19 января, в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня, он продлится 42 дня. Это произошло после того, как Тель-Авив получил от ХАМАС список заложников, которые будут освобождены. Сделка стала возможной при участии посредников из Катара, Египта и США. В рамках договоренностей ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника. Известно, что Тель-Авив в рамках сделки освободит более 1 890 палестинских заключенных.