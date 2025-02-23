Премьер Британии призвал к соглашению по Украине, которое «остановит Путина»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мирное соглашение по Украине, которое «не остановит» российского лидера Владимира Путина, станет «катастрофой для всех». Своим мнением он поделился в статье для газеты The Sun.

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По его словам, в интересах Соединенных Штатов предоставить Украине необходимые гарантии безопасности. Он утверждает, что «мирное соглашение, которое не остановит Путина от повторного нападения, станет катастрофой для всех».

«Мы должны увеличить наши расходы на оборону, как мы обещали здесь, в Великобритании. Мы должны играть более важную роль в НАТО. Лучший способ не допустить этого [нового конфликта] — проявить твердость и справедливость сейчас», — пишет премьер Британии.

Стармер также отметил, что открыт к обсуждению темы отправки войск Великобритании на Украину, «которые будут играть роль в любых европейских силах на Украине после мирного соглашения».

Премьер Британии дал советы Трампу в отношении Украины

До этого агентство Associated Press писало, что президент России Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей СВО, на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.